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Неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии

В селе Экажево в Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину и скрылись
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Максим Блинов/РИА Новости

Неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии и скрылись, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК РФ по республике в Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 14 апреля неустановленные лица, находясь в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района, произвели не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали, но он не выжил.

После совершения преступления подозреваемые скрылись с места происшествия на авто без номеров. На место происшествия выехали следователи. В ходе его осмотра они нашли гильзы калибра 9х18 мм и иные следы преступления.

В настоящее время допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия, добавили в СК.

На прошлой неделе сообщалось, что неизвестный в костюме химической защиты расстрелял бизнесмена в поселке под Туапсе в Краснодарском крае.

Ранее на видео попало, как гаишники избили попавшего в аварию мотоциклиста в Ростовской области.

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