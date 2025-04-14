В селе Экажево в Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

Неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии и скрылись, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК РФ по республике в Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 14 апреля неустановленные лица, находясь в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района, произвели не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали, но он не выжил.

После совершения преступления подозреваемые скрылись с места происшествия на авто без номеров. На место происшествия выехали следователи. В ходе его осмотра они нашли гильзы калибра 9х18 мм и иные следы преступления.

В настоящее время допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия, добавили в СК.

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