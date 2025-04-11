На Кубани неизвестный в костюме химзащиты расстрелял бизнесмена

Неизвестный в костюме химической защиты расстрелял бизнесмена в поселке под Туапсе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В 10:20 утра мужчина в костюме химзащиты напал на 55-летнего предпринимателя Арсена Наджаряна, он произвел несколько выстрелов из ружья. Наджарян, который, по слухам, был связан с криминальным миром, не выжил.

Личность стрелявшего не установлена. Возбуждено уголовное дело. Выясняются причины случившегося.

В начале января неизвестный в новогоднем костюме пришел в магазин к чувашскому предпринимателю Юрию Суракину с двуствольным ружьем. Он несколько раз выстрелил во владельца торговой точки, позволив ему перед этим сделать совместное селфи. Раненый не выжил. Неизвестный покинул место преступления до приезда сотрудников Росгвардии.

Ранее в Воронежской области возбудили дело из-за покушения на владельца птицефабрики.