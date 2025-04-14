На Украине из СИЗО вышел экс-ведущий украинских ТВ-каналов

Суд на Украине выпустил под залог из СИЗО экс-ведущего ТВ-каналов Назарова

Бывший ведущий запрещенных на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Макс Назаров (настоящее имя — Назар Диордица) вышел из следственного изолятора под залог в 8,5 млн гривен ($205,4 тысячи). Об этом сообщили агентству «РБК-Украина» в офисе генпрокурора.

«Внес залог, вышел из-под стражи 20 марта. Сдал загранпаспорт в государственную миграционную службу», — сказали там.

По данным прокуратуры, Диордицу обязали уведомлять о смене места жительства и являться по вызову.

Отмечается, что сумма залога была уменьшена с 12 млн гривен ($290 тысяч) до 8,5 млн.

18 января Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Назарову обвинение в распространении российской пропаганды и оправдании специальной военной операции (СВО). СБУ утверждала, что собрала «масштабную доказательную базу» и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих «антиукраинскую деятельность» Назарова на его YouTube-канале.

В тот же день сотрудники СБУ провели обыски у Назарова. По информации службы, причиной мероприятий стало то, что после начала СВО на Украине журналист продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией.

Ранее на Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков.