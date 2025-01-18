СБУ завела дело против экс-ведущего украинских ТВ-каналов

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в пророссийских взглядах и оправдании специальной военной операции (СВО) блогеру и бывшему ведущему запрещенных на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Максу Назарову (настоящее имя — Назар Диордица). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, хотя имя в официальном сообщении СБУ не называется, но, судя по фото, речь идет именно о Назарове.

СБУ утверждает, что собрала «масштабную доказательную базу» и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих «антиукраинскую деятельность» Назарова на его YouTube-канале.

Экс-ведущему предъявлено обвинение в «распространении российской пропаганды» и «оправдании СВО». Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании Назарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня СБУ провела обыски у Назарова. По информации службы, причиной обысков стало то, что после начала СВО на Украине журналист продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук раскрыл подробности своего похищения и пыток сотрудниками СБУ.