На Украине прошли обыски у бывшего ведущего каналов Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у блогера Максима Назарова (настоящее имя — Назар Диордица). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Назаров, как пишет РБК, бывший ведущий YouTube-каналов председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. В настоящее время ведет собственные каналы на YouTube и Telegram. Его канал «Да это так» на имеет более 200 000 подписчиков.

По информации СБУ, причиной обысков стало то, что после начала специальной военной операции на Украине Назаров продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией.

Блогеру грозит до восьми лет лишения свободы. Его могут взять под стражу.

На днях уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскрыл в Telegram-канале подробности своего похищения и пыток сотрудниками Службы безопасности Украины в марте 2022 года. В опубликованном видеообращении Дмитрук заявил, что «режим Владимира Зеленского» неоднократно пытался физически устранить его за политическую деятельность.

Ранее СБУ задержала чиновника Киевской администрации.