На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков

СБУ обвинила бывшего замминистра соцполитики в ущербе на $570 тысяч

На Украине бывшего замминистра соцполитики обвинили в ущербе на $570 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что в ведомстве не называют имя чиновника.

«[ВСУ] сообщила о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики, из-за которого государственный бюджет Украины понес убытки более чем на 24 миллиона гривен ($570 тысяч. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что чиновник заключил соглашение с коммерческим предприятием соглашение о закупке компьютеров для министерства.

До этого СБУ предъявила обвинение в пророссийских взглядах и оправдании специальной военной операции (СВО) блогеру и бывшему ведущему запрещенных на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Максу Назарову (настоящее имя — Назар Диордица).

Ранее экс-адвоката из Ялты заочно осудили на 18 лет за выдачу СБУ данных о силовиках.