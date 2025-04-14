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Американца, напавшего на полицейского в Москве, поместили в психбольницу

ТАСС: напавшего на полицейского американца Татера отправили в психбольницу
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение в психбольнице гражданина США Джозефа Татера, которого обвиняли в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Полину Власюк.

«Суд только что принял решение освободить нашего подзащитного Джозефа Татера от дальнейшего наказания и избрал ему принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения», — рассказала юрист.

Отмечается, что в ходе закрытого заседания 46-летнего американца признали невменяемым.

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу в качестве туриста. Мужчина пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy, но при регистрации сотрудники гостиницы указали ему на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение. Здесь он начал оказывать сопротивление стражам порядка и ударил одного из них.

На этом фоне американца арестовали на 15 суток, а впоследствии возбудили против него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что осужденному в России американскому солдату Блэку сократили срок.

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