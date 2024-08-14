Американец не смог заселиться в номер и устроил дебош в московском отеле

Гражданин США устроил дебош в московском отеле из-за отказа в заселении, передают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Как говорится в сообщении, американец приехал в Россию в туристических целях, забронировал номер в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, но при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. После того, как персонал не смог предоставить номер иностранному гостю, тот вышел из себя.

По данным источника, путешественник повел себя агрессивно и стал возмущаться, размахивая руками и нецензурно выражаясь на русском и английском языках.

В итоге 45-летнего дебошира задержали и составили на него протокол за мелкое хулиганство. В дежурной части, куда доставили туриста, он вновь оказал сопротивление и ударил одного из полицейских.

В начале августа бортпроводника из Италии задержали за запуск квадрокоптера в центре Москвы.

Ранее столичный суд арестовал гражданина США, обругавшего полицейских.