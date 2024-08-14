Суд Москвы арестовал американца за нападение на полицейского

Мещанский суд Москвы арестовал напавшего на полицейского гражданина США Джозефа Тагера на 15 суток за нападение на полицейского. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Об инциденте с гражданином США стало известно 14 августа. Он устроил дебош в московском отеле из-за отказа в заселении.

Мужчина приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, но при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

До этого суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве.

Ранее драка между российскими школьниками на дне рождения закончилась разбирательством в суде.