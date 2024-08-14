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Суд Москвы арестовал американца за нападение на полицейского

Суд Москвы арестовал на 15 суток американца, напавшего на полицейского

Мещанский суд Москвы арестовал напавшего на полицейского гражданина США Джозефа Тагера на 15 суток за нападение на полицейского. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Об инциденте с гражданином США стало известно 14 августа. Он устроил дебош в московском отеле из-за отказа в заселении.

Мужчина приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, но при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

До этого суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве.

Ранее драка между российскими школьниками на дне рождения закончилась разбирательством в суде.

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