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В США произошло землетрясение

USGS: в штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в штате Калифорния неподалеку от города Сан-Диего. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сначала сейсмологи объявили о магнитуде 6, но позже уточнили данные и понизили ее.

Подземные толчки происходили в 17:08 (20:08 мск) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 км от города Палм-Спрингс. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 13,4 км.

После землетрясения было зафиксировано около восьми афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 4:24 по времени UTC (7:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км. В результате землетрясения в Таджикистане были полностью разрушены 94 дома.

Утром 13 апреля было зафиксировано землетрясение в Мьянме. Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 84 км к югу от города Мандалай с населением более 1,2 млн.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.

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