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Журналистка из Канады попросила у Путина гражданство России

Канадская журналистка Ева Бартлет попросила у Путина российское гражданство
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Личный архив

Журналистка из Канады Ева Бартлет попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, ей нравится жить в России и знакомиться с местными обычаями, традициями, культурой и языком.

«На Западе сейчас все очень нестабильно», — заявила она.

Журналистка отметила, что хочет донести до иностранцев точку зрения РФ на события, в том числе на Украине.

Также Бартлет призналась, что на родине больше не чувствует себя в безопасности. Она привела в пример случай, который произошел с ней спустя пять лет после отъезда из Канады. Когда женщина прилетела в Торонто, чтобы проведать пожилую маму и братьев, в местном аэропорту ее уже ждали сотрудники CSIS — службы государственной безопасности. Журналистка уточнила, что ее продержали в воздушной гавани несколько часов.

«Им просто не нравится, что я показываю западной аудитории альтернативную точку зрения, а канадское государственное медиа CBC, основываясь на данных «Миротворца», и вовсе всячески пыталось опорочить мое имя», — добавила Бартлет.

В октябре 2024 года гражданин Соединенного Королевства, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Сотрудники миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики (ЛНР) выдали британцу свидетельство о предоставлении ему соответствующего документа. Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе.

Ранее более 20 иностранцев получили гражданство РФ по указу Путина.

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