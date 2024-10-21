Британский журналист получил временное убежище в России

Гражданин Соединенного Королевства, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она заявила, что ее коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики (ЛНР) выдали британцу свидетельство о предоставлении ему временного убежища на территории РФ.

Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе.

В октябре президент России Владимир Путин дал гражданство РФ Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США. По данным СМИ, мужчина живет в России с 1990-х годов. Здесь он работал учителем и журналистом-международником.

В июле сообщалось, что гражданин Латвии Станислав Букайнс сбежал в РФ из своей страны на плоту с ребенком. На родине мужчина, являющийся политическим блогером, подвергался уголовному преследованию.

Ранее Путин предоставил американскому боксеру Кевину Джонсону российское гражданство.