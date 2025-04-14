Женщина на девятом месяце беременности получила ожоги 70% тела и сама родила ребенка

Беременная жительница Узбекистана попала в больницу с серьезными ожогами, но смогла родить ребенка. Об этом сообщает «Кетмень – Новости Узбекистана» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Намангане. По данным Telegram-канала, женщина на девятом месяце беременности готовила еду, но в какой-то момент в помещении загорелся газовый баллон.

На ситуацию обратили внимание соседи, они помогли пострадавшей добраться до медучреждения. Специалисты госпитализировали ее с ожогами 70% тела. Находясь в больнице, женщина родила здорового ребенка.

«На данный момент 35% ожогов находятся в стадии заживления, но полное восстановление может занять до двух лет», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге три человека попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в квартире. Один из них получил ожог 40% тела и отравился продуктами горения, он находился в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге пенсионерка попала в реанимацию, загоревшись от газовой плиты.