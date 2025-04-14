В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию, загоревшись от газовой плиты

В Выборгском районе Петербурга пожилая женщина попала в реанимацию из-за загоревшегося на ней халата. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Тореза. 85-летняя женщина поставила на газовую плиту турку и случайно задела ее халатом, одежда мгновенно вспыхнула. Пострадавшая сумела сбить пламя и рассказала о произошедшем родственнице, которая обратилась в экстренные службы.

Петербурженка госпитализирована с ожогами первой и второй степени. Состояние пенсионерки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 87-летняя пенсионерка загорелась от газовой плиты. 87-летняя женщина находилась в своей квартире, когда огонь от плиты перекинулся на нее. Прибывшие на место медики направили пострадавшую в больницу с ожогами 31% тела, в том числе на голове, шее и руке. После произошедшего специалисты оказывали пациентке всю необходимую помощь более двух недель, но спасти ее не удалось.

Ранее в Петербурге супруги попали в больницу с ожогами от раскаленного масла.