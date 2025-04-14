Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского хакера признали террористом за атаку на критическую инфраструктуру РФ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов хакера Хорошилова
close
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакер Артем Хорошилов, который находится в СИЗО по делу об атаках на критическую информационную инфраструктуру России, внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Хорошилов Артем Леонидович, 14.01.1991 года рождения, город Ногинск Московской области», — указано в реестре.

1 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали математика Хорошилова в Москве. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера до 12 мая по обвинению в DDos-атаках на российские объекты критической информационной инфраструктуры.

До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитополе. В 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество и согласился устраивать теракты на территории российского региона. Вместе со своим знакомым они забрали взрывные устройства из тайников.

Ранее украинца признали террористом за подрыв на электроподстанции в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами