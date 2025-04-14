Российского хакера признали террористом за атаку на критическую инфраструктуру РФ

Хакер Артем Хорошилов, который находится в СИЗО по делу об атаках на критическую информационную инфраструктуру России, внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Хорошилов Артем Леонидович, 14.01.1991 года рождения, город Ногинск Московской области», — указано в реестре.

1 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали математика Хорошилова в Москве. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера до 12 мая по обвинению в DDos-атаках на российские объекты критической информационной инфраструктуры.

До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитополе. В 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество и согласился устраивать теракты на территории российского региона. Вместе со своим знакомым они забрали взрывные устройства из тайников.

Ранее украинца признали террористом за подрыв на электроподстанции в РФ.