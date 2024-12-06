Украинца внесли в перечень террористов за подрыв поездов в Мелитополе

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитополе. Об этом говорится на сайте ведомства.

Известно, что в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество и согласился устраивать теракты на территории российского региона. Вместе со своим знакомым они забрали взрывные устройства из тайников. После этого были подорваны составы.

Воробьев был приговорен к 16 годам лишения свободы.

В конце ноября ФСБ задержала гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в подрыве трубы газораспределительной станции в Калининграде в марте, а также в подготовке новых диверсий.

Незадолго до этого также задержали двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины капитана 1 ранга Валерия Транковского по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 кг кокаина.