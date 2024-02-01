В Москве задержали хакера по делу о DDos-атаках на объекты инфраструктуры РФ

ФСБ в Москве задержала хакера по делу о DDos-атаках объектов критической инфраструктуры РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там рассказали, что в рамках расследования уголовного дела задержан математик Артем Хорошилов. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

В январе российские банки столкнулись с «ковровыми» атаками от хакеров. Злоумышленники одновременно нападали на все ресурсы кредитной организации, рассказывал IT-специалист Даниил Бобрышев.

Специалист отметил, что хакеры стали искать самые уязвимые интернет-сервисы банков, например сервисы дистанционного обслуживания или точки входа VPN, и направлять на них основные объемы атак. Таким образом, они использовали абсолютно новую тактику.

Ранее была названа самая атакуемая хакерами отрасль в России.