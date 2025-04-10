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Украинца признали террористом за подрыв на электроподстанции в РФ

Украинца внесли в перечень террористов за подрыв на электроподстанции в Петербурге
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Украинец Артем Прокопец был признан террористом за подрыв двух трансформаторов электроподстанции в Петербурге. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Прокопец Артем Николаевич, 01.09. 1997 год рождения, город Николаев Николаевской области Украины», — говорится в перечне.

Известно, что Прокопец обвиняется в подрыве трансформаторы возле дома по №13 по Екатерининскому проспекту в Петербурге.

Своими действиями он причинил ущерб ПАО «Россети Ленэнерго» на сумму более 138,845 миллиона рублей.

До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитополе. В 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество и согласился устраивать теракты на территории российского региона. Вместе со своим знакомым они забрали взрывные устройства из тайников.

Ранее суд вынес приговор двум украинским военным за преступления в Курской области.

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