Россиянам объяснили, почему однодневные линзы нельзя оставлять на ночь

Однодневные контактные линзы нельзя оставлять на ночь, поскольку они выполнены из материалов с невысокой кислородной проницаемостью. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н. Татьяна Павлова.

«Время ношения линз определяется производителем и указано в инструкции, а также оно должно быть согласовано с врачом при подборе линз. Все пациенты, носящие линзы, должны использовать увлажняющие капли в течение дня для профилактики сухости. Особенно эффективны капли с 0,1-0,2% содержанием гиалуроновой кислоты», — сказала специалист.

По ее словам, проблема перенашивания «однодневок» на сегодняшний день остается актуальной — с этим сталкиваются порядка 25-30% пользователей.

До этого Павлова говорила, что контактные линзы противопоказаны людям, имеющим заболевания глаз, такие как конъюнктивит, кератит, блефарит. Также она посоветовала воздержаться от линз в период обострения аллергии, не плавать с ними в бассейнах или открытых водоемах.

Ранее врач предупредила о риске потерять зрение из-за контактных линз.