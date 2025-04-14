Следователи показали видео из дома семьи, в которой мать напала на детей с топором

В СК показали кадры с места, где мать напала на детей с топором

Представители Следственного комитета Красноярского края показали место, где 29-летняя местная жительница напала на своих детей. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На видео заметно, как следователи проводят необходимые мероприятия в доме семьи. Помимо этого, можно увидеть топор, который, предположительно, мать использовала во время нападения.

Помимо этого, в СК опубликовали видео с матерью, которую, предположительно, привели на допрос. Подозреваемая в наручниках.

Инцидент произошел в Канске. По предварительным данным, родительница напала с топором на своих троих детей: семимесячного младенца, четырехлетнюю девочку и восьмилетнего сына. Никто из них не выжил, у них обнаружили рубленые раны в области головы.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, фигурантка состояла на учете у психиатра.

Ранее в Челябинске мужчина с топором ворвался в магазин и разгромил витрины.