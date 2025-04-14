Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка зверски убила топором троих детей, включая семимесячного младенца

В Канске 29-летняя мать зарубила топором троих детей, включая младенца
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канске в отношении 29-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних, совершенное с особой жестокостью». Ее подозревают в расправе над тремя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, инцидент произошел 14 апреля в частном доме по улице Герцена. В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тел троих детей — четырехлетней девочки и двух мальчиков восьми лет и семи месяцев — с рублеными ранами в области головы и других частей тела.

По подозрению в расправе задержали мать малолетних.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи работают на месте преступления и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами