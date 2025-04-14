Россиянка зверски убила топором троих детей, включая семимесячного младенца

В Канске в отношении 29-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних, совершенное с особой жестокостью». Ее подозревают в расправе над тремя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, инцидент произошел 14 апреля в частном доме по улице Герцена. В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тел троих детей — четырехлетней девочки и двух мальчиков восьми лет и семи месяцев — с рублеными ранами в области головы и других частей тела.

По подозрению в расправе задержали мать малолетних.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи работают на месте преступления и устанавливают обстоятельства случившегося.

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