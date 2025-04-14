Мать, зарубившая детей топором в Канске, состояла на учете у психиатра

Семья из Канска, в которой мать зарубила троих детей топором, состояла на учете

Прокуратура Красноярского края контролирует расследование уголовного дела по факту убийства трех малолетних детей в Канске, по подозрению в совершении преступления задержана их мать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, многодетная семья состояла на учете в органах ПДН с октября 2024 года. Отец погибших детей ранее привлекался к административной ответственности за побои в отношении старшего сына, 29-летняя мать наблюдалась у психиатра. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Тела трех детей были обнаружены 14 апреля в частном доме по улице Герцена в Канске, четырехлетнюю девочку и двух мальчиков восьми лет и семи месяцев нашли с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Следователи работают на месте преступления и устанавливают обстоятельства случившегося и мотивы преступления.

Ранее в Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение.