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«Башку отрублю»: в Челябинске мужчина с топором ворвался в магазин и разгромил витрины

В Челябинске мужчину задержали за то, что он разгромил магазин топором
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Depositphotos

В Челябинске мужчина разбил витрины магазина топором. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Васильевского. На кадрах с места инцидента заметно, как посетитель громит стеклянные витрины топором, затем в какой-то момент цепляет им шкаф и опрокидывает на пол.

В какой-то момент мужчина подходит, предположительно, к кассирше, и берет у нее из рук тряпку, вытирает пальцы и продолжает громить магазин.

Как рассказал очевидец, посетитель сносил все на своем пути.

«Продавщица схватилась за телефон, но он ей пригрозил, мол, башку отрублю», — сообщается в публикации.

Полицейские прибыли на место, подозреваемого вскоре задержали. Известно, что кассирша и гость были знакомы.

По словам владельца точки, мужчина с топором ранее уже привлекался к ответственности за разбой. Хозяин магазина также добавил, что посетитель нанес ущерба на 714 тысяч рублей.

Ранее в Кузбассе мужчина позвал знакомых в гости и накинулся на них с топором.

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