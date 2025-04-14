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Полиция провела рейд в бане, куда мигранты не пускали русских

Tsargrad.tv: мигранты не пустили российских посетителей в баню
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Depositphotos

Полиция провела рейд в бане, куда не пускали российских посетителей. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

По данным издания, мигранты заняли баню и не пускали русских. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам.

«В результате полицейского рейда задержаны 40 человек», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что причины для ограничения посещения заведения русскими неизвестны.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль вопрос о незаконном проведении мигрантами обрядов на Камчатке. Жители Петропавловска-Камчатского пожаловались в соцсетях на то, что мигранты устроили место для религиозных обрядов без необходимых разрешений.

Инцидент получил широкое освещение и в региональных СМИ. Некоторые источники отмечают, что такие случаи не являются единичными в регионе, и ранее уже были зафиксированы подобные нарушения.

Ранее суд не стал арестовывать обвиняемых в удержании рабов в Кузбассе.

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