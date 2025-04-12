В Нижегородской области собака без намордника набросилась на ребенка и прокусила ему руку

В Нижегородской области четырехлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после нападения собаки. Об этом сообщает «Нижний Новгород Без цензуры».

Инцидент произошел в Боровском районе. По словам местных жителей, питбуль без намордника выбежал из машины и набросился на мальчика. Пострадавшего закрыла собой его тетя, но к тому моменту животное уже успело прокусить ребенку руку.

В результате прибывшие на место медики госпитализировали мальчика в местную больницу, где специалисты зашили ему рану и оказали всю необходимую помощь. Другие подробности о его состоянии не уточняются.

Как рассказали очевидцы, собака находилась в машине пожилой пары, питомец принадлежит их сыну. По данным Telegram-канала, мужчина и женщина ничего страшного в том, что собака вырвалась, не видят.

По словам пары, они всегда водят животное в наморднике, но на этот раз «молодой еще» и «глупый» пес вырвался.

Ранее в Калужской области бездомная собака покусала трехлетнего ребенка.