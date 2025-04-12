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Бездомная собака покусала трехлетнего ребенка в российском регионе

В Калужской области бездомная собака покусала трехлетнего ребенка
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Depositphotos

В Калужской области маленький ребенок пострадал из-за нападения собаки. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает kp40.ru.

Все случилось в селе Людиново, когда трехлетний ребенок гулял возле своего дома. В этот момент на него напала бездомная собака и укусила малолетнего за правую руку.

В результате суд обязал администрацию населенного пункта выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию, размер которой составил 30 тысяч рублей.

До этого стало известно, что отец девятилетнего мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи, хочет от хозяина покалечивших ребенка собак 15 млн рублей. Он вместе с юристом подготовил судебный иск.

Ранее домашняя овчарка откусила 87-летней жительнице Адыгеи нос, губу и щеку.

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