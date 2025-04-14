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Стая бездомных собак порвала лицо трехлетнему дошкольнику из российского региона

В Энгельсе стая собак порвали лицо трехлетнему мальчику
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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Энгельсе трехлетний ребенок пострадал после нападения нескольких бездомных собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

По информации канала, женщина рассказала об инциденте в чате главы района Максима Леонова. Мать пострадавшего ребенка отметила, что на ее сына напали шесть псов 13 апреля в поселке Приволжский. Один из них порвал ребенку щеку и губу. Отбиться от животных помог случайный прохожий.

«Спасибо молодому человеку, который проходил рядом и помог отбиться от животных. Сейчас мой ребенок находится под наблюдением хирурга в больнице», — поделилась горожанка.

Также женщина поинтересовалась у властей, кто будет отвечать за травму ребенка.

Инцидент был подтвержден представителями администрации. В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что по факту нападения бесхозяйной собаки возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижегородской области собака без намордника набросилась на ребенка и прокусила ему руку.

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