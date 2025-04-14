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Отца и сына задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов в Санкт-Петербурге

МВД: в Петербурге задержали отца и сына по подозрению в поджоге релейных шкафов
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Отца и сына задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу на официальном сайте.

Уточняется, что фигурантам 46 лет и 23 года. Как установили правоохранители, мужчины совершили поджог по заданию куратора через мессенджер. Неизвестный пообещал им 50 тысяч рублей. Известно, что мужчины вскрыли и подожгли при помощи легковоспламеняющейся жидкости два релейных шкафа, расположенных на железнодорожном перегоне станций Лигово – Стрельна между остановочными платформами Лигово – Сосновая поляна Красносельского района Санкт-Петербурга.

Как уточнили в МВД, вскоре дело переквалифицируют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Накануне сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 14-летнего школьника по подозрению в поджоге релейного шкафа. Инцидент произошел 12 апреля неподалеку от железнодорожного вокзала в городе Выборге. Неизвестный поджег релейный шкаф, и начался пожар.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний подросток, который обучается в средней школе.

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.

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