Подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге

ФСБ: орловского подростка посадили на 7,5 года за диверсию на железной дороге

Орловский районный суд вынес приговор 17-летнему подростку, который устроил диверсию на перегоне станций »Орел — Стальной Конь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«По совокупности преступлений он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что юношу судили по делам о госизмене и диверсии. Суд установил, что в феврале прошлого года молодой человек вместе с приятелем устроил поджог релейного шкафа на железной дороге. Он сделал это по заданию сотрудника украинской разведки за вознаграждение.

9 апреля сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело жителя Воронежа Родиона Багирова, которого обвиняют в госизмене и попытке устроить теракт в Белгороде. Предполагается, что Багиров связался с представителями группировки «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и предложил им свои услуги. Ему поручили приехать в Белгород и устроить подрыв вблизи отдела полиции и жилых домов.

Ранее сообщалось, что жителя Орловской области задержали по делу о призыве к сотрудничеству с ВСУ.