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Школьник поджег релейный шкаф в Ленобласти и попался правоохранителям

78.ru: в Ленобласти школьника задержали за поджог релейного шкафа
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Shutterstock

В Ленинградской области правоохранители задержали 14-летнего школьника по подозрению в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 12 апреля неподалеку от железнодорожного вокзала в городе Выборге. Неизвестный поджег релейный шкаф, и начался пожар.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний подросток, который обучается в средней школе.

До этого москвича и двух девятиклассников задержали за попытку поджога релейного шкафа. Подозреваемые рассказали, что совершили преступление за вознаграждение в размере 15 000 рублей, которое им пообещал незнакомец в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт в составе группы лиц).

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.

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