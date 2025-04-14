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Эстония обвиняет Петербург в сбоях системы GPS

В Эстонии заявили о радиопомехах для авиации со стороны Петербурга
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Alexander Welscher/Global Look Press

Представитель департамента по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу рассказал, что в последние полтора года Эстония столкнулась с серьезными помехами в работе системы GPS. Об этом сообщает ERR.

«Помехи носят ежедневный характер и поступают с другой стороны границы, то есть из Санкт-Петербургского региона», — заявил Кулу.

Представитель службы управления воздушным движением Эстонии Михкель Хауг заявил, что хоть авиадиспетчеры уже привыкли к этим помехам, они создают дополнительную нагрузку на работу авиаинфраструктуры.

До этого сообщалось, что эстонская полиция запретила запускать беспилотники рядом с российской границей. Руководитель пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель объяснил, что раньше местным операторам дронов направляли важные данные, но из-за усилившихся помех власти решили ограничить полеты дронов, чтобы обезопасить ситуацию для людей и их имущества.

Ранее в Эстонии заявили, что их силы ПВО «не заметили дроны».

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