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В Эстонии прокомментировали атаку дронов на Ленобласть

Ханниотти: силы ПВО Эстонии не заметили дроны, атаковавшие Ленобласть
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Depositphotos

Случаев нарушения воздушного пространства Эстонии во время атаки беспилотников на Ленинградскую область 4 января не зафиксировано. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR со ссылкой на координатора дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвара Ханниотти.

«С большой вероятностью эта операция началась из Киевской области и двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры, достигнув Ленинградской области», — заявил он.

Ханниотти уточнил, что операторы FPV-дронов в стремлении минимизировать риски выбирали извилистые маршруты, в результате чего беспилотникам удалось достичь территории Ленинградской области.

Эстонский эксперт добавил, что для прохождения дронов используются территории с минимальным покрытием систем противовоздушной обороны. Стратегический успех атаки беспилотников в Эстонии связывают с использованием предварительных разведывательных данных.

4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил. что за утро были сбиты три беспилотника в районе Лужской губы. Их обломки упали в лесном массиве. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

В тот же день два беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Смоленской области. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было, рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Ранее под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА.

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