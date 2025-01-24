Полиция Эстонии запретила полеты беспилотников на границе с РФ

Эстонская полиция запретила запускать беспилотники рядом с российской границей. Об этом сообщила газета Virumaa Teataja.

«За последний год в приграничной зоне участились случаи глушения сигнала GPS, что является проблемой как для агентств, работающих с беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне, так и для всех любителей-пилотов», — заявил руководитель пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель.

Он объяснил, что раньше местным операторам дронов направляли важные данные, но из-за усилившихся помех власти решили ограничить полеты дронов, чтобы обезопасить ситуацию для людей и их имущества.

4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что за утро были сбиты три беспилотника в районе Лужской губы. Их обломки упали в лесном массиве. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Тогда в Эстонии заявили, что их силы ПВО «не заметили дроны».

Ранее в Петербурге запретили несогласованное использование БПЛА до конца года.