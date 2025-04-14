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Эксперт назвал манипуляцией заявления о грядущем дефиците жилья в России

Риелтор Барсуков: заявления о дефиците жилья в РФ похожи на манипуляцию
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Depositphotos

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью «Ридусу» прокомментировал прогноз госкомпании Дом.рф, согласно которому в РФ ожидается дефицит жилья. По его мнению, разговоры о нехватке жилой недвижимости похожи на манипуляцию со стороны застройщиков.

«Сейчас в России планируется к 2027 году ввести в эксплуатацию 99,5 миллиона квадратных метров жилья. Речь идет о начатых стройках. Уже строится приблизительно половина из того, что должно быть возведено к 2027 году. Поэтому всевозможные разговоры, что к 2027 году мы столкнемся с жилищным дефицитом, выглядят как манипуляция», — сказал Барсуков.

Он добавил, что дефицит возможен лишь в том случае, если застройщики массово начнут отказываться от новых проектов.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.рф, общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров.

Отмечается, что такая ситуация может сложиться при восстановлении спроса на покупку жилья из-за сокращения запуска новых проектов. Так, в первом квартале текущего года девелоперы сократили их число на 24%. В дальнейшем ситуация может усугубиться.

Ранее специалисты оценили вероятность падения цен на жилье в России.

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