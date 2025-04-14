Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ожидается дефицит жилья

Дефицит жилья в РФ к 2027 году может достигнуть 30 млн квадратных метров
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.рф.

Отмечается, что такая ситуация может сложиться при восстановлении спроса на покупку жилья из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время. Так, в первом квартале текущего года девелоперы на фоне снижения спроса сократили число новых проектов на 24%. В дальнейшем ситуация может усугубиться.

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 28,7 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Согласно документу, годовая выручка компании выросла на 15%. По итогам года она составила около 675 млрд рублей. При этом рентабельность девелопера по EBITDA снизилась почти на 13% — до 92,2 млрд рублей.

Ранее застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами