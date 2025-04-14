В России ожидается дефицит жилья

Общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.рф.

Отмечается, что такая ситуация может сложиться при восстановлении спроса на покупку жилья из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время. Так, в первом квартале текущего года девелоперы на фоне снижения спроса сократили число новых проектов на 24%. В дальнейшем ситуация может усугубиться.

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 28,7 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Согласно документу, годовая выручка компании выросла на 15%. По итогам года она составила около 675 млрд рублей. При этом рентабельность девелопера по EBITDA снизилась почти на 13% — до 92,2 млрд рублей.

Ранее застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.