Киевская полиция задержала подростков за прослушивание российской музыки

В Киеве задержали подростков, которые слушали в общественном месте российскую музыку. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Киеве полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, подростки пытались объяснить свое поведение тем, что были пьяны. Полицейские не только их не отпустили, но и заставили публично извиниться на камеру за свое поведение.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя петицию о запрете песен на русском языке, заявил, что в международном праве и в украинском законодательстве нет правовых оснований для подобного ограничения. Однако он добавил, что для информационной и национальной безопасности страны нормативную базу необходимо усовершенствовать. Политик поручил Минкультуры, Минцифры и Минюсту проработать этот вопрос.

После государственного переворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей и памятниками, но и со всем, что связано с Россией, в том числе и с русским языком. В 2019 году в Верховной раде приняли закон, который обязывает всех граждан общаться исключительно на украинском языке во всех сферах жизни.

Ранее житомирская «патриотка» пригрозила мужчине военкоматом за общение на русском.