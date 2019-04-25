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Украина требует созвать Совбез ООН. LIVE

Украина просит созвать Совет безопасности ООН

Максим Блинов/РИА «Новости»
Украина требует срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.