Украина требует созвать Совбез ООН. LIVE
Украина просит созвать Совет безопасности ООН
Украина требует срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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