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Житомирская «патриотка» пригрозила мужчине военкоматом за общение на русском

«Страна.ua»: украинка угрожала сдать мужчину в военкомат за общение на русском
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Максим Богодвид/РИА Новости

Жительница Житомира на северо-западе Украины угрожала 10-летней девочке сдать ее отца в военкомат из-за их общения на русском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации СМИ, конфликт из-за русского языка произошел в маршрутке. Одна из пассажирок услышала, как отец общается с дочкой на русском. Она, используя нецензурную лексику, начала кричать на девочку и угрожать ей, доведя ребенка до слез.

На Украине с 2014 года ведется открытое вытеснение русского языка из лексикона населения. В 2019 году в стране приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он запрещает украинцам говорить на русском, а также языках национальных меньшинств, за нарушение грозит штраф.

Кроме того, под запретом оказались русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, песни, спектакли и прочее. Украинские власти запретили изучать русский язык в школах и в вузах, а также требуют, чтобы школьники на переменах общались исключительно на украинском языке.

Несмотря на закон, некоторые граждане страны по-прежнему продолжают использовать русский язык в своей речи, что не раз становилось поводом для конфликтов в общественных местах.

Ранее языковой омбудсмен Украины Креминь заявил, что «русскоязычных украинцев» не существует

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