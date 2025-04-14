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Студент московского колледжа признал вину в поджоге оборудования на железной дороге

Обвиняемый в теракте студент политехнического колледжа в Москве признал вину
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Shutterstock

Студент политехнического колледжа в Москве Курбан Гереев признал вину в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Гереев дал полные исчерпывающие признательные показания», — говорится в сообщении.

Студенту было предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Гереева отправили под арест, однако защита добивается изменения меры пресечения на залог или домашний арест.

Следствие рассматривает возможность назначить студенту судебно-психиатрическую экспертизу.

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