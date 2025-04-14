Студент московского колледжа признал вину в поджоге оборудования на железной дороге

Обвиняемый в теракте студент политехнического колледжа в Москве признал вину

Студент политехнического колледжа в Москве Курбан Гереев признал вину в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Гереев дал полные исчерпывающие признательные показания», — говорится в сообщении.

Студенту было предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Гереева отправили под арест, однако защита добивается изменения меры пресечения на залог или домашний арест.

Следствие рассматривает возможность назначить студенту судебно-психиатрическую экспертизу.

Недавно в Нижнем Тагиле задержали 15-летнего мальчика и его приятелей, которые собирались «по наводке зарубежных спецслужб» поджечь релейные шкафы.

В феврале Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Кировской области за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта.

Ранее в ХМАО женщину осудили за вербовку бойцов для Украины и попытку сорвать мобилизацию.