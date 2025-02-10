В ХМАО женщину осудили за вербовку бойцов для Украины и попытку сорвать мобилизацию

Суд в ХМАО приговорил женщину к восьми годам за госизмену

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры признал местную жительницу виновной в госизмене. Об этом сообщает «Лента.ру».

Судебное разбирательство по делу женщины 1962 года рождения проходило в закрытом режиме из-за того, что материалы уголовного дела содержали информацию, относящуюся к государственной тайне. Суд приговорил россиянку к восьми годам лишения свободы.

По данным следствия, в феврале 2023 года подсудимая оказала помощь иностранному военизированному объединению и занималась тайной подрывной деятельностью с целью срыва мобилизации на специальную военную операцию. По данным «Ленты.ру», женщина также искала сторонников в военизированное объединение для участия в боевых действиях против России.

10 февраля стало известно, что Курский областной суд признал жителя Курска Максима Москалева виновным и приговорил к 20,5 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и диверсии.

До этого сообщалось, что жительницу Севастополя приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Ранее жительницу Ялты обвинили в госизмене за денежный перевод из Дублина.