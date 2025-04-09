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В Нижнем Тагиле задержали подростков, планировавших совершить теракты

В Нижнем Тагиле задержали подростков, которые собирались поджечь релейные шкафы
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СК России

В Нижнем Тагиле задержали 15-летнего мальчика и его приятелей, которые собирались «по наводке зарубежных спецслужб» поджечь релейные шкафы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале екатеринбургская активистка Екатерина Ипатова.

По ее данным, с подростком в Telegram связался неизвестный под ником «Спартак» и предложил заработать денег. Ему поручили поджечь релейные шкафы, но тогда школьник испугался и отказался. После этого куратор предложил снять на видео полицейский отдел, и тогда мальчик согласился. За съемку он получил 3 тыс. рублей.

Школьнику захотелось зарабатывать больше, и он решил согласиться на поджог и привлек к этому своих приятелей. При этом некоторые пытались его отговорить, но в полицию не сообщили. В итоге мальчик смог привлечь четверых знакомых.

«Я сам не хотел ничего сжигать, хотел найти людей, которые бы их сожгли, но 12 марта меня задержали сотрудники ФСБ», — рассказал мальчик после задержания.

Подросток рассказал обо всех подельниках и даже о тех, кто пытался его от этого отговорить, добавила активистка.

Ранее Жителю Забайкалья вынесли приговор за госизмену и терроризм.

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