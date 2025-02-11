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Суд приговорил россиянина к 21 году колонии за теракт

Суд приговорил кировчанина к 21 году колонии за поджог релейных шкафов
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Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Кировской области за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, передает ТАСС.

Также мужчина приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу, то есть его можно обжаловать.

По данным следствия, кировчанин поджег три релейных железнодорожных шкафа, отвечающих за управление поездами и светофорами, в интересах Украины.

Также стало известно, что жителя Амурской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он переводил деньги ВСУ для покупки оружия, военной техники и амуниции.

Накануне сообщалось, что Курский областной суд признал жителя Курска Максима Москалева виновным и приговорил к 20,5 годам лишения свободы в колонии по обвинению в совершении государственной измены и диверсии.

Ранее в ХМАО женщину осудили за вербовку бойцов для Украины и попытку сорвать мобилизацию.

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