Еще несколько участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Прокуратура: еще 4 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 8 лет

В Ставропольском крае суд приговорил еще четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году к восьми годам колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что каждый будет отбывать срок в колонии общего режима.

«Минераловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан», — сказали агентству в пресс-службе суда.

25 марта несколько судов Ставропольского края вынесли приговоры 13 жителям Дагестана, устроившим беспорядки в аэропорту Махачкалы. Подсудимым назначили от 7 до 10,5 лет колонии общего режима. Их признали виновными по статье об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказании вооруженного сопротивления представителю власти, еще одна статья — о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, двоих фигурантов осудили за применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Люди останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили заключить контракты с Минобороны России.