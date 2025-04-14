Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще несколько участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Прокуратура: еще 4 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 8 лет
close
Shutterstock

В Ставропольском крае суд приговорил еще четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году к восьми годам колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что каждый будет отбывать срок в колонии общего режима.

«Минераловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан», — сказали агентству в пресс-службе суда.

25 марта несколько судов Ставропольского края вынесли приговоры 13 жителям Дагестана, устроившим беспорядки в аэропорту Махачкалы. Подсудимым назначили от 7 до 10,5 лет колонии общего режима. Их признали виновными по статье об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказании вооруженного сопротивления представителю власти, еще одна статья — о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.
Кроме того, двоих фигурантов осудили за применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Люди останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили заключить контракты с Минобороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами