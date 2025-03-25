В Ставропольском крае осудили 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Несколько судов Ставропольского края вынесли приговоры 13 жителям Дагестана, устроившим беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

«‎Суд, с учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым от 7 до 10,5 лет колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Их признали виновными по статье об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказании вооруженного сопротивления представителю власти, еще одна статья — о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, двоих фигурантов осудили за применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили заключить контракты с Минобороны России.