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Украинский министр поддержал запрет русского языка в школах

Министр образования Украины Лисовой поддержал запрет русского языка в школах

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Оксен Лисовой/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По словам Лисового, русский язык «используется как оружие, как предпосылка для агрессии», а потому министерство образования не распространяет на него положения о защите языков коренных народов и национальных сообществ.

В сентябре Лисовой уже заявлял, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству, и в таких случаях нельзя проявлять лояльность. Он сделал это заявление в эфире украинского телеканала «Дом» в ответ на сообщение о том, что в стране до сих пор есть школы, где преподают на русском языке.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

Ранее жители Одессы вызвали полицию на уличного музыканта за песни на русском языке.

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