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В МИД РФ заявили об отсутствии данных о россиянах, пострадавших из-за бури в КНР

МИД РФ: сведений о пострадавших от песчаной бури в Пекине россиянах не поступало
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Andy Wong/AP

Никакой информации о россиянах, пострадавших в результате песчаной бури в КНР, к текущему моменту не поступало. Об этом сообщил Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в Пекине началась песчаная буря. Скорость порывов ветра в городе достигает 148 км/ч.

«Отменены поезда и [около] 700 авиарейсов, закрыты парки, повалены деревья, действует повышенный уровень метеоопасности», — подчеркивается в тексте.

14 апреля информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный метеорологический центр КНР сообщило, что власти объявили оранжевый уровень опасности в некоторых районах на севере страны. Причиной послужило усиление ветра в Пекине, провинциях Хэбэй и Шаньси, а также автономном районе Внутренняя Монголия.

Кроме того, местных жителей предупредили об угрозе песчаных и снежных бурь. Их ожидали в районе Желтого, Восточно-Китайского и Бохайского морей.

12 апреля власти рекомендовали жителям северных регионов КНР, которые весят менее 50 кг, не выходить на улицу в ближайшие два дня. Граждан попросили оставаться дома в связи с возможным усилением ветра до 150 км/ч.

Ранее в КНР отменили более 3000 авиарейсов из-за ухудшения погодных условий.

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