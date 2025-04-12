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Китайцев легче 50 кг попросили не выходить на улицу

Жителей Китая весом менее 50 кг призвали не выходить на улицу из-за ветра
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Shutterstock

Жителям северных регионов Китая с весом менее 50 кг посоветовали не выходить на улицу в ближайшие двое суток из-за сильного ветра. Об этом сообщил китайский телеканал FTV News.

Граждан с небольшим весом призвали оставаться дома до 13 апреля. Из-за урагана на севере Китая объявлен режим повышенной готовности. По данным СМИ, скорость ветра в Пекине, Тяньцзине и других частях региона Хэбэй может доставлять до 150 км/ч. Власти предупреждают, что ветер может вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см.

В Пекине 12 апреля действует «оранжевое» предупреждение о погоде, которое объявили впервые за 10 лет. Занятия учеников начального и среднего звена в городских школах отменены, общественные пространства, например, музеи, закрыли. Кроме того, в аэропорту Шоуду уже отменили минимум 400 рейсов из-за непогоды.

Шторм пришел в Китай из Монголии.

До этого агентство «Цайлянь» сообщило, что свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов отменили в Китае 12 апреля из-за сложных метеоусловий и сильного ветра.

Ранее в Греции из-за всеобщей забастовки парализовало весь транспорт.

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