В Китае отменили более 3 тыс. внутренних рейсов из-за сложных метеоусловий

Свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов отменили в Китае в субботу из-за сложных метеоусловий из-за сильного ветра. Об этом сообщает агентство «Цайлянь», передает РИА Новости.

«Согласно данным статистики, по состоянию на 12.00 (7.00 мск) 12 апреля из-за сложных погодных условий, в том числе чрезвычайно сильного ветра, было отменено более 3,2 тысячи внутренних рейсов, что является самым высоким показателем по отмене рейсов в этом году», — говорится в публикации.

Журналисты рассказали, что от общего числа порядка 1,2 тыс. полетов отметили в аэропортах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. В воздушных гаванях Пекина «Шоуду» и «Дасин» отменили более 900 рейсов.

11 апреля Государственный метеорологический центр Китая объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. Граждан призвали не выходить на улицу без острой необходимости и не оставаться долго под высокими зданиями.

Помимо этого, жителям рекомендовали не ходить в походы в леса и горы, а также запретили разводить огонь на открытой местности из-за риска его распространения.

Ранее в Греции из-за всеобщей забастовки парализовало весь транспорт.