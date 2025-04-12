Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае отменили более 3 тыс. внутренних рейсов из-за сложных метеоусловий

«Цайлянь»: более 3,2 тыс. внутренних рейсов отменили в Китае из-за плохой погоды
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов отменили в Китае в субботу из-за сложных метеоусловий из-за сильного ветра. Об этом сообщает агентство «Цайлянь», передает РИА Новости.

«Согласно данным статистики, по состоянию на 12.00 (7.00 мск) 12 апреля из-за сложных погодных условий, в том числе чрезвычайно сильного ветра, было отменено более 3,2 тысячи внутренних рейсов, что является самым высоким показателем по отмене рейсов в этом году», — говорится в публикации.

Журналисты рассказали, что от общего числа порядка 1,2 тыс. полетов отметили в аэропортах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. В воздушных гаванях Пекина «Шоуду» и «Дасин» отменили более 900 рейсов.

11 апреля Государственный метеорологический центр Китая объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. Граждан призвали не выходить на улицу без острой необходимости и не оставаться долго под высокими зданиями.

Помимо этого, жителям рекомендовали не ходить в походы в леса и горы, а также запретили разводить огонь на открытой местности из-за риска его распространения.

Ранее в Греции из-за всеобщей забастовки парализовало весь транспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами