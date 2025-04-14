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В Китае объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

В Китае из-за ветра и песчаных бурь объявили оранжевый уровень опасности
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В ряде районов на севере Китая введен оранжевый уровень опасности из-за сильных ветров. Об этом пишет ИА «Синьхуа» со ссылкой на Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая.

«По прогнозу НМЦ, до 8 часов утра понедельника (3 мск) ветер силой до 11 баллов по национальной шкале будет бушевать в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине», — говорится в сообщении.

Песчаные и снежные бури также ожидаются в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

12 апреля агентство «Цайлянь» сообщало, что свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов отменили в Китае в субботу из-за сложных метеоусловий из-за сильного ветра.

11 апреля Государственный метеорологический центр Китая объявил тревогу оранжевого уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. Граждан призвали не выходить на улицу без острой необходимости. Кроме того, не рекомендует находиться рядом с высокими зданиями.

Ранее в Хакасии был введен режим ЧС из-за мощного шторма.

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