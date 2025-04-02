Мальчик воткнул ручку в глаз однокласснице на уроке биологии

В городе Дальнереченск Приморского края мальчик воткнул однокласснице ручку в глаз в ответ на подзатыльник. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел на уроке биологии в СОШ №1. Тринадцатилетняя девочка рассказала каналу, что одноклассник зажал ей партой стул и стучал. Тогда она встала, отодвинула стол и ударила его по затылку. В ответ на это он толкнул ее и кинул шариковую ручку в левый глаз.
Девочку доставили в больницу, где сделали операцию на глазу, однако после на снимке были обнаружены осколки ручки.
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